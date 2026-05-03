Zverev chiarisce chi è il miglior giocatore del mondo attualmente

Il tennista tedesco ha vinto la sua prima semifinale al Masters di Madrid, rompendo così una serie negativa di eliminazioni consecutive in questa fase del torneo. Con questa prestazione, ha dichiarato pubblicamente chi ritiene essere il migliore giocatore del mondo in questo momento. La partita si è conclusa con una vittoria netta, portando il giocatore a qualificarsi per la finale del torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alexander Zverev ha finalmente interrotto la sua serie negativa di sconfitte nelle semifinali degli ATP Masters 1000, raggiungendo la finale del Madrid Open grazie a una vittoria contro Alexander Blockx. Questo successo rappresenta un’importante svolta per il tedesco, che ha lottato in passato per superare il penultimo ostacolo nei tornei di alto livello. Nelle sue quattro precedenti sconfitte in semifinale, Zverev ha incrociato nuovamente la racchetta con Jannik Sinner, suo prossimo avversario nella finale di Madrid.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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