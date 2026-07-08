Wimbledon Djokovic è in semifinale con Sinner | Devo recuperare è il miglior giocatore al mondo

Novak Djokovic ha vinto il suo match ai quarti di finale di Wimbledon contro Felix Auger-Aliassime, qualificandosi per la semifinale. Dopo l'incontro, ha dichiarato di dover recuperare e ha riconosciuto Sinner come il miglior giocatore al mondo. La semifinale tra Djokovic e Sinner si svolgerà nelle prossime ore.

Londra – Novak Djokovic ‘teme’ Jannik Sinner a Wimbledon 2026. Il tennista serbo ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale dello Slam di Londra e ora se la vedrà con l’azzurro, che ha superato il tedesco Struff, in semifinale: “Ora devo recuperare, sono ancora nel torneo e tra qualche giorno affronterò il miglior giocatore del mondo”, ha detto Djokovic nell’intervista post partita. Il serbo ha riconosciuto così lo status del numero 1 del tennis mondiale, al termine di una partita-maratona da 5 ore e 15 minuti. La semifinale raggiunta a Wimbledon è l’ottava consecutiva per Djokovic, la 15esima della carriera a Londra e la 55esima in uno Slam. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Novak Djokovic & Jannik Sinner practice while Mic'd Up before Wimbledon 2026

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