Zitti e Mosca Schlein asfalta Conte sulle fake news filo-russe i grillini s’infuriano | Non è vero

Notizia in breve

Dopo due giorni, Elly Schlein ha criticato pubblicamente Giuseppe Conte per alcune dichiarazioni fatte durante un comizio a Napoli, riguardanti la guerra in Ucraina e il tema del riarmo. La leader del centrosinistra ha affermato che le affermazioni di Conte sono false e hanno alimentato notizie false filo-russe. I grillini hanno reagito definendo le accuse infondate. La discussione riguarda le posizioni espresse sui conflitti internazionali e sulla diffusione di informazioni non verificate.