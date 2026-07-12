Zitti e Mosca Schlein asfalta Conte sulle fake news filo-russe i grillini s’infuriano | Non è vero
Dopo due giorni, Elly Schlein ha criticato pubblicamente Giuseppe Conte per alcune dichiarazioni fatte durante un comizio a Napoli, riguardanti la guerra in Ucraina e il tema del riarmo. La leader del centrosinistra ha affermato che le affermazioni di Conte sono false e hanno alimentato notizie false filo-russe. I grillini hanno reagito definendo le accuse infondate. La discussione riguarda le posizioni espresse sui conflitti internazionali e sulla diffusione di informazioni non verificate.
E’ arrivata, tardiva ma pesante, imbarazzante ma inevitabile, dopo due giorni, la ramanzina di Elly Schlein a Giuseppe Conte per quelle frasi pronunciate al comizio di Napoli sulla guerra in Ucraina e sul riarmo. “Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti”, aveva detto il leader del M5S, citando il comandante Nato Alexus Grynkewich, che la Russia non rappresenterebbe una minaccia imminente per l’Europa e ha accusato i governi occidentali di alimentare l’allarme per giustificare l’aumento delle spese militari. Poi era arrivata la smentita della Nato e oggi, secondo quanto racconta il “ Corriere della Sera “, anche la bacchettata pesante della leader del Pd. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Notizie e thread social correlati
Audit su Claude: il chatbot ripropone fake news russe nel 15% dei casiUn recente audit ha analizzato le risposte di un chatbot, rilevando che nel 15% dei casi riproponeva fake news provenienti dalla Russia.
Manfredonia, fake news sulle 2000 stele daunie nascosteNegli ultimi giorni sui social si diffonde una notizia che riguarda le circa 2000 stele daunie conservate presso il Museo Archeologico Nazionale di...