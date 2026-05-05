Un recente audit ha analizzato le risposte di un chatbot, rilevando che nel 15% dei casi riproponeva fake news provenienti dalla Russia. Le verifiche hanno evidenziato come alcune fonti governative abbiano influenzato le risposte fornite dal sistema. La ricerca si è concentrata sull’identificazione di eventuali manipolazioni nelle risposte generate, senza esprimere giudizi o opinioni su le motivazioni dietro queste azioni.

? Cosa scoprirai Come può un chatbot trasformare la propaganda russa in fatti accertati?. Quali fonti governative hanno manipolato le risposte di Claude?. Perché i video deepfake su Meloni hanno raggiunto milioni di visualizzazioni?. Come fanno i modelli IA a scambiare siti satelliti per testate autorevoli?.? In Breve Le fonti russe sono passate dal 4% al 15% nelle risposte di Claude.. Claude ha citato media iraniani in risposta a prompt pro-Teheran.. Video deepfake su Meloni hanno totalizzato 19,6 milioni di visualizzazioni su X e TikTok.. La rete Pravda utilizza quasi trecento portali per diffondere falsi reportage.. Il chatbot Claude di Anthropic ha riproposto narrazioni false legate alla propaganda russa nel 15% dei casi durante un audit condotto a fine aprile 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Audit su Claude: il chatbot ripropone fake news russe nel 15% dei casi

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