Negli ultimi giorni sui social si diffonde una notizia che riguarda le circa 2000 stele daunie conservate presso il Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia. La narrazione in questione presenta informazioni che sono state smentite da fonti ufficiali, creando confusione tra il pubblico. La vicenda riguarda la presunta nascosta di questi reperti archeologici, ma le autorità competenti hanno precisato che le stele sono regolarmente custodite e accessibili.

In questi giorni sta circolando sui social una narrazione sulle stele daunie conservate presso il Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia che restituisce un racconto distorto e fuorviante. Pur non avendo competenza diretta sul Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia, che è del Ministero della Cultura, sento il dovere di intervenire. Lo faccio per il ruolo che ricopro, avendo come Assessora la delega alla cultura, ma anche perché ho a cuore le stele daunie, al punto da aver deciso di riprendere il percorso per la loro candidatura a patrimonio UNESCO. E anche perché quando si parla di patrimonio culturale pubblico non ci si può permettere leggerezze o semplificazioni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, fake news sulle 2000 stele daunie nascoste

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