Ordine Futuro la voce che cambia gli equilibri | cresce il pressing su De Matteis per la presidenza
Il pressing su De Matteis per la presidenza si intensifica, mentre si consolidano le voci di un fronte chiamato Ordine Futuro. La lista, spesso etichettata come dei “giovani”, ha attirato attenzione per la volontà di portare innovazione e cambiamento, sfidando gli assetti tradizionali. La sua presenza cresce nel panorama politico, con un’attenzione crescente da parte di chi cerca di influenzare le decisioni di leadership. La discussione si concentra ora sulla possibilità di un nuovo volto al vertice.
Per mesi qualcuno l’ha definita semplicemente la lista dei “giovani”. Un’etichetta usata a volte con simpatia, altre con una certa sufficienza, quasi a voler relegare entusiasmo, innovazione e voglia di cambiamento a elementi marginali rispetto ai tradizionali equilibri della categoria.Ma il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
NESSUNO HA CAPITO RITORNO AL FUTURO: IL PARADOSSO CHE CAMBIA TUTTO
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