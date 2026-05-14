Racconto di una notte cambia giorno su Canale 5 | la mossa a sorpresa di Mediaset
Nella programmazione di Canale 5, la serie “Racconto di una notte” ha riscosso grande successo, attirando più di 1,5 milioni di spettatori. La trama si concentra sulle vicende di Mahir e Canfeza, protagonisti della storia. La messa in onda ha rappresentato un cambiamento significativo nel palinsesto della rete, suscitando l’interesse del pubblico italiano. La trasmissione ha mantenuto alta l’attenzione degli spettatori, consolidando la sua posizione tra i programmi più seguiti in prima serata.
Racconto di una notte è tra le serie tv che stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. Le vicende di Mahir e Canfeza registrano oltre 1 milione e mezzo di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Nelle ultime ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda della nota serie tv made in Turchia. Secondo quando riportato dalla guida tv si evince che Racconto di una notte non andrà in onda di domenica 17 maggio per fare posto alla finale di Amici di Maria De Filippi. L'appuntamento serale della dizi turca anticiperà la propria messa in onda a sabato 16 maggio, scontrandosi con la finale dell'Eurovision Song Contest in onda da Vienna sui teleschermi di Rai 1. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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