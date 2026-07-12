Zaniolo si ferma l’Udinese resta a guardare | e la Juventus osserva la scena

Nicolò Zaniolo non si è allenato neanche oggi, con un certificato medico che giustifica l’assenza. L’assenza si aggiunge a quella del ritiro pre campionato dell’Udinese, dove il giocatore non ha partecipato. La squadra friulana resta a guardare, mentre la Juventus osserva la situazione. Nessuna comunicazione ufficiale sulla durata dell’assenza o sulle motivazioni specifiche.

Nicolò Zaniolo non si è allenato nemmeno oggi. Un certificato medico, l’ennesimo, ha giustificato l’assenza dai campi dell’ Udinese, dopo che il trequartista aveva già disertato il ritiro pre campionato dei friulani. Una situazione che si trascina da giorni e che, ormai, assomiglia sempre di più a un braccio di ferro vero e proprio tra il giocatore e il club. Un riscatto da 5 milioni finito già in discussione. Colpisce, questa vicenda, soprattutto per i tempi. L’Udinese ha riscattato Zaniolo dal Galatasaray per 5 milioni di euro appena poche settimane fa, blindando così a titolo definitivo un giocatore su cui aveva investito in prestito. Eppure il rapporto tra le parti si è già incrinato, e non per motivi tecnici. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Zaniolo firma fino al 2029: lUdinese manda un segnale

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