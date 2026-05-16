Udinese la lombalgia ferma Zaniolo | stagione finita
Il giocatore dell'Udinese, noto per il suo ruolo di trequartista, si è infortunato alla zona lombare durante l'ultima partita. Gli esami medici hanno confermato una lombalgia che richiederà almeno quindici giorni di riposo e cure, impedendogli di partecipare alle prossime gare di campionato. La società ha comunicato che il recupero richiederà un periodo di assenza prolungato, senza specificare il ritorno in campo. La stagione per lui sembra terminata, almeno nel breve termine.
"Udinese calcio comunica che Nicolò Zaniolo, a causa di una lombalgia, dovrà rimanere fermo 15 giorni. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo ma non recupererà in tempo per disputare le ultime gare del campionato". Attraverso un comunicato ufficiale, la società friulana ha annunciato la chiusura anticipata della stagione dell'ex Roma. Zaniolo, che lo scorso gennaio si era già fermato per un'operazione di sutura meniscale del ginocchio destro, chiude la prima annata in bianconero con 5 gol e 6 assist all'attivo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Blitz dellUdinese a San Siro: i gol
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