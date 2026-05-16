Udinese la lombalgia ferma Zaniolo | stagione finita

Il giocatore dell'Udinese, noto per il suo ruolo di trequartista, si è infortunato alla zona lombare durante l'ultima partita. Gli esami medici hanno confermato una lombalgia che richiederà almeno quindici giorni di riposo e cure, impedendogli di partecipare alle prossime gare di campionato. La società ha comunicato che il recupero richiederà un periodo di assenza prolungato, senza specificare il ritorno in campo. La stagione per lui sembra terminata, almeno nel breve termine.

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