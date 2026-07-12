Martedì prossimo si terrà una videoconferenza tra i legali di un uomo e quelli di una emittente pubblica, presso l’Organismo di mediazione degli avvocati di Roma. La causa riguarda una richiesta di danni di cinque milioni di euro presentata dall’uomo, che accusa l’emittente di avergli rivolto attacchi motivati da ragioni politiche. La causa nasce da un servizio televisivo, e i legali si confronteranno per definire la controversia.

L’appuntamento è per martedì prossimo in videoconferenza con l’Organismo di mediazione degli avvocati di Roma, da una parte il legale di Paolo Zampolli, dall’altra quello della Rai. Oggetto: la richiesta di 5 milioni di euro di risarcimento che l’inviato speciale di Trump ha fatto alla tv di stato per le puntate che Report gli ha dedicato ad aprile sui rapporti tra la coppia presidenziale Usa, Zampolli e il finanziere Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali e morto suicida in carcere. Ma dopo gli sviluppi dell’inchiesta sull’attentato subito dal giornalista e i suoi rapporti con Valter Lavitola, ora accusa direttamente Report e il conduttore Sigfrido Ranucci di averlo attaccato per ragioni politiche. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Zampolli e la causa a Ranucci, richiesta danni da 5 milioni di euro: «Report mi ha attaccato per ragioni politiche»

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