Un manager ha avviato una causa negli Stati Uniti contro il Fatto e la Rai, chiedendo 250 milioni di euro di danni. Secondo documenti visionati dal Corriere della Sera, la richiesta riguarda presunte diffamazioni e danni all’immagine. La causa è stata presentata in un tribunale statunitense e coinvolge anche un’azienda di comunicazione. Nessuna delle parti ha ancora commentato pubblicamente. La causa si basa su contenuti trasmessi e pubblicati nei mesi scorsi.

Dopo che il presidente della RepubblicaSergio Mattarellaha preso atto del parere positivo dalla Procura di Milano sullagrazia concessa a Nicole Minetti, non ravvisando elementi perrevocare l’atto di clemenza, i protagonisti della vicenda sono pronti ad adire le vie legali.Giuseppe Cipriani, compagno dell’ex igienista dentale, ha infatti presentato, tramite la sua società, una denuncia civile con una richiesta di risarcimento di 250 milioni di dollaricontro la Società editoriale Il Fatto e la Raipresso laCorte distrettuale di New York. Nel documento si cita ad esempio che, come conseguenza delle accuse, un finanziatoreha ritardato la chiusura di una rilevante operazione da 50 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grazia Minetti, Cipriani fa causa negli Usa al Fatto e alla Rai: chiesti danni per 250 milioni di euro

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