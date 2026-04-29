Un avvocato ha presentato una querela contro Report presso la Procura di Roma, riferendosi ai servizi trasmessi ad aprile. Nel frattempo, una figura coinvolta nel caso ha negato di essere collegata a una presunta truffa dell’ONU da 60 milioni di euro avvenuta nel 2016. La querela si concentra su presunte false informazioni diffuse dal programma.

? Cosa sapere L'avvocato Miculan ha querelato Report alla Procura di Roma per i servizi di aprile.. Zampolli nega il coinvolgimento nella truffa ONU da 60 milioni di euro del 2016.. L’avvocato Maurizio Miculan ha depositato presso la procura di Roma una querela nei confronti di Report, contestando i contenuti pubblicati sui canali social della testata e i servizi trasmessi su Rai 3 il 19 aprile e il 26 aprile 2026. La misura legale è stata presa dal legale di Paolo Zampolli, figura che opera come ambasciatore e rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali, in seguito a precedenti azioni legali intentate contro Amanda Ungaro e Victoria Drake per diffamazione, calunnia ed estorsione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Querela contro Report: Zampolli smentisce truffa ONU da 60 milioni

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