Lo yen giapponese ha subito un forte calo, toccando il livello più basso dal 1986 con un cambio di 162 per dollaro. La svalutazione favorisce i turisti stranieri, ma preoccupa la Bank of Japan, che teme ripercussioni economiche. Il movimento del cambio è legato a vari fattori di mercato e politiche monetarie, ma nessuna causa specifica è stata indicata ufficialmente. La valuta ha mostrato oscillazioni significative negli ultimi giorni.

Una gioia per i turisti impegnati ad acquistare nei grandi magazzini. Un problema enorme per la Bank of Japan (BoJ) che teme il ritorno di tempi duri. In Giappone tiene banco il saliscendi dello yen, la valuta nazionale che nei giorni scorsi ha toccato il livello più basso dal 1986 arrivando a un cambio di 162 per dollaro. Dall’inizio dell’anno, spiega la società di intermediazione Tullett Prebon, ha addirittura perso circa il 3,5% nei confronti del biglietto verde, registrando un calo complessivo di oltre l’ 11% nell’ultimo triennio. Se i viaggiatori sono ben felici di approfittare di questa situazione, visto che, per esempio, possono... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Yen in caduta libera: cosa c’è dietro al crollo della valuta giapponese (e cosa significa)

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