Sinner ha perso al Roland Garros dopo una notte insonne e un crollo mentale, attribuiti a una sindrome da sovrallenamento. La sconfitta è stata definita un “upset” dagli inglesi, cioè una vittoria inaspettata di chi era sfavorito contro il favorito. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti, dopo una serie di difficoltà fisiche e psicologiche affrontate dal tennista nelle settimane precedenti.

Gli inglesi la chiamano "upset". Ovvero la vittoria inaspettata di chi è sfavorito (underdog) sul favorito. È quanto è successo all'argentino Juan Manuel Cerundolo, che ha sconfitto in 5 set il numero uno al mondo Jannik Sinner. Un risultato incredibile, storico. L'argentino ha anche infranto un record che non accadeva dal 1998: è diventato il tennista con il ranking più basso (56° classificato) a battere il numero uno di Roland Garros. Non accadeva da quando cui Ramon Delgado (97° classificato) sconfisse Pete Sampras nel 1998. Ma cosa c'è dietro il crollo? . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner, cosa c'è dietro la sconfitta al Roland Garros: la notte insonne, il crollo mentale e la sindrome da sovrallenamento

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Sinner tra dubbi e certezze: cosa succede davvero dietro le sconfitte recenti

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È il quinto anno consecutivo che Sinner ha perso un vantaggio di almeno un set a Roland Garros e il quarto anno consecutivo che ha perso dopo essere stato in vantaggio 2-0 o 2-1 reddit

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