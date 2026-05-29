Sinner cosa c' è dietro la sconfitta al Roland Garros | la notte insonne il crollo mentale e la sindrome da sovrallenamento

Da ilmessaggero.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner ha perso al Roland Garros dopo una notte insonne e un crollo mentale, attribuiti a una sindrome da sovrallenamento. La sconfitta è stata definita un “upset” dagli inglesi, cioè una vittoria inaspettata di chi era sfavorito contro il favorito. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti, dopo una serie di difficoltà fisiche e psicologiche affrontate dal tennista nelle settimane precedenti.

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Gli inglesi la chiamano "upset". Ovvero la vittoria inaspettata di chi è sfavorito (underdog) sul favorito. È quanto è successo all'argentino Juan Manuel Cerundolo, che ha sconfitto in 5 set il numero uno al mondo Jannik Sinner. Un risultato incredibile, storico. L'argentino ha anche infranto un record che non accadeva dal 1998: è diventato il tennista con il ranking più basso (56° classificato) a battere il numero uno di Roland Garros. Non accadeva da quando cui Ramon Delgado (97° classificato) sconfisse Pete Sampras nel 1998. Ma cosa c'è dietro il crollo? . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Sinner tra dubbi e certezze: cosa succede davvero dietro le sconfitte recenti

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