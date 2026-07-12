Nessuna nazionale campione del mondo si è qualificata per le semifinali di questa edizione. Le due sfide si disputeranno tra Francia e Spagna, entrambe con un titolo mondiale, e tra Inghilterra e Argentina, con tre e uno titoli rispettivamente. Non ci sono state sorprese ai quarti di finale, e la semifinale si presenta con squadre già note nel panorama internazionale. La finale sembra già delineata, ma le partite di semifinale decideranno le eventuali variazioni.

Non ci sarà nessun nuovo iscritto al Club. Quello con la C maiuscola, quello esclusivo che comprende le Nazionali già campioni del mondo. Nessuna vera sorpresa ai quarti, si è formata una semifinale tra Francia (2 titoli) e Spagna (1 titolo) e un'altra tra Inghilterra (1 titolo) e Argentina (3 titoli). In totale, 7 Coppe in campo. Mancano le squadre-record (Brasile, Italia, Germania), ma Messi può portare l'Albiceleste anche in questo circolo ancora più esclusivo. Considerando il cammino percorso finora, la finale più verosimile è Francia-Argentina, che poi sarebbe l'unica finale non inedita, visto che si tratterebbe della rivincita di quattro anni fa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Yamal e Bellingham variabili decisive contro una finale già scritta: l'analisi verso le semifinali

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