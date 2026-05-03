La finale di Coppa Italia si avvicina e il portiere Sommer sembra destinato a lasciare la squadra al termine della stagione. Nel frattempo, l’allenatore Chivu ha deciso di affidarsi a Martinez come portiere titolare per la partita contro la Lazio. La scelta è stata comunicata ufficialmente e non ci sono indicazioni di cambi prima del match. La partita rappresenta l’ultimo impegno stagionale prima dell’addio di Sommer.

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© Internews24.com - Finale Coppa Italia, Sommer verso l’addio in estate! Chivu ha già scelto: Martinez giocherà contro la Lazio

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