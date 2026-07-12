Durante l’ultima puntata di SmackDown, trasmessa l’11 luglio, non è stato mostrato un segmento nel backstage con Blake Monroe, che ha risposto all’incidente avvenuto durante le riprese. Lo show, tornato al formato di due ore, è stato caratterizzato da numerosi eventi e un ritmo veloce. Monroe è stato protagonista di una reazione pubblica all’accaduto, anche se il segmento non è stato trasmesso in diretta.

Blake Monroe ha reagito all’incidente nel backstage che non è stato trasmesso durante l’ultima puntata di SmackDown. Con il ritorno dello show al formato di due ore, l’episodio dell’11 luglio è stato ricco di eventi e ha mantenuto un ritmo serrato. Tra i momenti più importanti della serata ci sono stati il faccia a faccia tra CM Punk e Cody Rhodes e il sorprendente ritorno di Baron Corbin dopo due anni di assenza. Blake Monroe semina il caos a SmackDown: Chelsea Green presa di mira. Tuttavia, parte dell’azione si è svolta lontano dalle telecamere. Su Twitter, la WWE ha pubblicato un filmato esclusivo. Nel segmento, la Women’s United States Champion Tiffany Stratton viene intervistata da Cathy Kelley e parla della possibilità di conquistare anche i Women’s Tag Team Championship. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Blake Monroe protagonista di un segmento nel backstage non trasmesso durante SmackDown

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Blake Monroe coming soon to Smack down

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