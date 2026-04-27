WWE | Blake Monroe è stata promossa a Smackdown

Dopo WrestleMania 42, la WWE sta effettuando diversi spostamenti nel suo roster, con nuovi ingressi e promozioni. Tra queste, si segnala la promozione di Blake Monroe, un talento in ascesa nell’NXT, che si prepara a fare il suo debutto su SmackDown. La mossa rappresenta un passo importante per la giovane wrestler, che si prepara a confrontarsi con un pubblico più vasto e a inserirsi nel roster principale della federazione.

I cambiamenti nel roster della WWE dopo WrestleMania 42 procedono a pieno ritmo, e ora una stella emergente dell’NXT sta per ricevere una grande opportunità. Blake Monroe ha appena ricevuto la convocazione ufficiale nel roster principale. La sua promozione fa parte di una strategia più ampia. La WWE sta inserendo nuovi talenti per mantenere vivo l’entusiasmo. Nomi come Ethan Page e Sol Ruca sono già apparsi a RAW, e anche Joe Hendry dovrebbe unirsi presto. Poi c’è Trick Williams, ovviamente, che ha appena vinto il titolo degli Stati Uniti a WrestleMania 42. Blake Monroe nuovo acquisto per il roster blu. La promozione di Monroe nel roster principale arriva in un periodo in cui la WWE sta rinnovando il proprio roster e le trame narrative.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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