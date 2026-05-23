Il 22 maggio, durante l’episodio di SmackDown trasmesso dalla Rupp Arena di Lexington, Kentucky, è avvenuto il debutto di Blake Monroe nel roster principale. Lo show ha presentato vari momenti, tra cui questa novità.

L’episodio di SmackDown del 22 maggio, andato in scena alla Rupp Arena del Central Bank Center di Lexington, Kentucky, ha regalato uno show ricco di momenti interessanti, incluso un debutto importante nel roster principale. Nel corso della serata, Tiffany Stratton ha difeso con successo il WWE Women’s United States Championship contro Lash Legend. Al suo angolo era presente Chelsea Green, che ha contribuito alla vittoria di “Tiffy Time”, permettendole di mantenere il titolo. With some help from @ImChelseaGreen, @tiffstrattonwwe picks up the win! pic.twitter.comfUmhDDBpMN — WWE (@WWE) May 23, 2026 Blake Monroe fa il suo debutto WWE: Chelsea Green nel mirino. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Blake Monroe debutta nel main roster di SmackDown

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Blake Monroe Coming Soon: SmackDown May 1 2026

Sullo stesso argomento

WWE: Blake Monroe vicina al debutto nel main roster, già pronta una storyline di rilievoIl debutto di Blake Monroe a SmackDown non sarà soltanto una semplice apparizione: la WWE sembra avere già piani importanti per lei.

WWE: Blake Monroe è stata promossa a SmackdownI cambiamenti nel roster della WWE dopo WrestleMania 42 procedono a pieno ritmo, e ora una stella emergente dell’NXT sta per ricevere una grande...

Più ci penso a Blake Monroe e a come è andata la sua carriera in WWE. Mi sembra una celebre meteora il cui momento di gloria è stato il feud con Toni e non penso che, dal punto di vista del match e della trama, riuscirà mai a uscire dall'ombra di Toni. : r/RE reddit

WWE: Blake Monroe conferma la data del debutto a SmackDownBlake Monroe ha fornito un grandissimo indizio sulla data del suo imminente debutto nel main roster a SmackDown ... spaziowrestling.it

WWE: Black Monroe a SmackDown, ecco quando debutteràBlake Monroe potrebbe non essere ancora apparsa ufficialmente a SmackDown, ma ora i fan hanno un’idea più chiara di quando questo accadrà. Dopo settimane di voci sul futuro dell’ex campionessa mondial ... spaziowrestling.it