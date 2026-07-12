Nel box del Centre Court si sono seduti numerosi vip per assistere alla finale di Wimbledon. Tra gli ospiti si sono visti membri della famiglia reale, tra cui William e Kate, oltre a celebrity come Jennifer Lopez e Nicole Kidman. Anche un attore noto ha preso posto tra gli spettatori, mentre un ex tennista di rilievo ha seguito l’evento in prima fila. La presenza di queste personalità ha arricchito l’atmosfera dell’ultimo atto del torneo.

Per molti è l'appuntamento più atteso dell'anno. La finale di Wimbledon, torneo di diamante di tutto il circuito Atp, è «il Natale di Londra» con una parata di stelle internazionali che accorrono sugli spalti del Centre Court dell'All England Club per assistere alla finale con la maggior tradizione e attesa dell'anno. Tutti i vip presenti a Wimbledon Qust'anno è la volta di Sinner-Zverev e, come prevedibile, non mancano i vip presenti sugli spalti. A cominciare dalla famiglia reale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Wimbledon, i vip per Sinner-Zverev: da William e Kate a Hoffman, JLo e Kidman. Il box stellare sul Centre Court

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