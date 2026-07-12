Il campo centrale di Wimbledon ha visto arrivare il principe William e la principessa Kate, accompagnati dai figli George e Charlotte, per assistere alla finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La presenza reale ha attirato l’attenzione prima del match, che si è svolto in un clima di grande attesa. La famiglia reale si è sistemata sugli spalti, senza intervenire durante l’incontro.

Giornata speciale a Wimbledon per la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il principe e la principessa di Galles, William e Kate, sono arrivati sul campo centrale per assistere al match, accompagnati dai figli George e Charlotte. Prima della partita, i reali hanno incontrato alcuni membri dello staff dell’organizzazione e i giocatori impegnati nella finale, salutando tifosi e addetti ai lavori presenti nel celebre impianto. Per Kate si tratta di un appuntamento particolarmente significativo. La principessa di Galles è infatti madrina dell’ All England Lawn Tennis and Croquet Club e, come da tradizione, ha il compito di consegnare il trofeo al vincitore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Sinner-Zverev a Wimbledon, il principe William e la principessa Kate arrivano sul centrale per la finale

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