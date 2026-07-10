Dario Puppo ha commentato il momento di Jannik Sinner in vista della semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic. Secondo il giornalista, l’azzurro sembra aver perso qualcosa rispetto alle precedenti prestazioni e si trova in una fase di regresso. La sfida contro il serbo si giocherà tra un giorno, e Puppo ha sottolineato come alcuni dettagli tecnici possano essere determinanti per l’esito dell’incontro.

Ancora un giorno e poi sarà Sinner contro Djokovic, ennesimo duello, stavolta in semifinale a Wimbledon. Ed è questa l’analisi di Dario Puppo, che ha commentato il momento dell’azzurro soffermandosi sulla sfida contro Nole e sui dettagli tecnici che, secondo il giornalista, possono fare la differenza. In sintesi: Jannik deve ritrovare alcune armi del suo tennis. Il punto centrale riguarda i cosiddetti colpi speciali, quelli che hanno permesso a Sinner di cambiare ritmo e sorprendere gli avversari nei momenti decisivi. “Sinner è un po’ regredito nei suoi colpi speciali”, è il concetto espresso da Puppo, che invita il numero uno italiano a non avere dubbi nelle prossime sfide contro i grandi campioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Sinner "è un po' regredito". Wimbledon, ombre presanti prima di Djokovic

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