Sinner è un po' regredito Wimbledon ombre presanti prima di Djokovic
Dario Puppo ha commentato il momento di Jannik Sinner in vista della semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic. Secondo il giornalista, l’azzurro sembra aver perso qualcosa rispetto alle precedenti prestazioni e si trova in una fase di regresso. La sfida contro il serbo si giocherà tra un giorno, e Puppo ha sottolineato come alcuni dettagli tecnici possano essere determinanti per l’esito dell’incontro.
Ancora un giorno e poi sarà Sinner contro Djokovic, ennesimo duello, stavolta in semifinale a Wimbledon. Ed è questa l’analisi di Dario Puppo, che ha commentato il momento dell’azzurro soffermandosi sulla sfida contro Nole e sui dettagli tecnici che, secondo il giornalista, possono fare la differenza. In sintesi: Jannik deve ritrovare alcune armi del suo tennis. Il punto centrale riguarda i cosiddetti colpi speciali, quelli che hanno permesso a Sinner di cambiare ritmo e sorprendere gli avversari nei momenti decisivi. “Sinner è un po’ regredito nei suoi colpi speciali”, è il concetto espresso da Puppo, che invita il numero uno italiano a non avere dubbi nelle prossime sfide contro i grandi campioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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