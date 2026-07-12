Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner, ha dichiarato che la svolta nella carriera del tennista è avvenuta il giorno prima della partita contro Novak Djokovic. Sinner ha vinto il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev. La partita è stata molto combattuta e si è conclusa con la vittoria di Sinner in tre set. Vagnozzi ha commentato che la preparazione mentale e strategica del giorno precedente ha avuto un ruolo decisivo.

C’è anche Simone Vagnozzi a reclamare gloria attraverso quanto fatto da Jannik Sinner a Wimbledon, con la seconda vittoria consecutiva giunta al termine di una finale davvero dura con il tedesco Alexander Zverev. L’uomo che ormai, assieme a Darren Cahill, è al fianco del numero 1 del mondo fin dal 2022 è intervenuto ai microfoni di Sky, raccontando tante cose di questi ultimi giorni. Se è più difficile la prima o la seconda volta: “ Riconfermarsi è più complicato. Sinceramente è più difficile la seconda: arrivi sapendo che lo puoi fare, però devi andare in campo e farlo “. E sui miglioramenti di Sinner al servizio: “ Penso che il suo miglioramento parta dagli US Open 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Simone Vagnozzi e il trionfo di Sinner: “La svolta? Il giorno prima del match con Djokovic”

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Simone Vagnozzi a @SkySport Riconfermarsi è più complicato, perché arrivi sapendo che lo puoi fare, ma poi andare in campo e farlo. Il suo miglioramento al servizio parte dallo scorso anno agli US, abbiamo cambiato la tecnica e diversi aspetti. Già in qiest’ x.com

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