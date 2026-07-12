Wimbledon Sinner vince in finale con Zverev | fa il secondo titolo consecutivo ed è ancora storia

Jannik Sinner ha vinto la finale di Wimbledon 2026, battendo Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3. È il suo secondo titolo consecutivo all’interno dello stesso torneo. La partita si è giocata oggi, domenica 12 luglio, a Londra. Sinner ha conquistato il trofeo nel torneo sul campo centrale. La finale si è conclusa in circa due ore e mezza di gioco.

Londra, 12 luglio 2026 – Jannik Sinner vince Wimbledon 2026. Oggi, domenica 12 luglio, il tennista azzurro ha battuto Alexander Zverev nella finale dello Slam di Londra, imponendosi in rimonta in quattro set con il punteggio di 6-7 (7-9), 7-6 (2), 6-3, 6-4 al termine di una partita estremamente combattuta e con poche palle break, con entrambi i tennisti che hanno mantenuto percentuali altissime al servizio. Sinner conquista così il suo secondo titolo a Wimbledon dopo quello dello scorso anno, quando riuscì a battere Carlos Alcaraz in finale. Per il numero 1 del mondo, che allunga nel ranking Atp sul secondo posto occupato proprio da Zverev, reduce dalla delusione del Roland Garros, è il primo titolo Slam della stagione, il quinto della carriera. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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SINNER VINCE WIMBLEDON! ZVEREV BATTUTO IN FINALE IN 4 SET, IL RE È ANCORA LUI

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