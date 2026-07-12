King Sinner soffre e rimonta Zverev | Wimbledon è suo per il secondo anno consecutivo

Sinner ha vinto il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon, nonostante una partita in cui non ha mostrato il suo miglior livello. In finale, ha superato Zverev dopo aver affrontato momenti di difficoltà, riuscendo a rimontare e conquistare il trofeo. La vittoria conferma la sua capacità di mantenere la costanza nel torneo sull’erba di Londra, anche in una finale caratterizzata da alti e bassi.

Londra, 12 luglio 2026 – Non il miglior Sinner della carriera, ma con la costanza sufficiente per vincere il secondo Wimbledon consecutivo e confermarsi sull'erba di Londra. Alexander Zverev ha dato filo da torcere al numero uno del mondo, vincendo il primo set e giocando un tennis di livello molto alto, sulla scia della vittoria al Roland Garros, ma alla distanza è venuto fuori il talento dell'azzurro, che ha rimontato e trionfato dopo quasi quattro ore di gioco per 6-7 7-6 6-3 6-4. Wimbledon rimane in Italia. Tutta la partita, la rimonta di Jannik. Comandano i servizi in apertura di partita, entrambi i giocatori sono dotati di buone percentuali di prime e ottimi angoli di battuta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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