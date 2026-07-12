SINNER AGAIN! È re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo | Zverev ko dopo oltre 3 ore e mezza

Jannik Sinner si è laureato campione di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, battendo in finale un avversario dopo oltre tre ore e mezza di gioco. Con questa vittoria, il nome dell’azzurro rimarrà scritto due volte di seguito nell’albo d’oro del torneo. La finale si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha superato il suo avversario in una partita lunga e combattuta.

Dopo Jannik Sinner, ancora Jannik Sinner. Da oggi, 12 luglio, il nome dell’azzurro rimarrà scritto due volte di seguito nell’albo d’oro dei Championships. Sinner soffre, resiste e reagisce contro Alexander Zverev, autore di una delle migliori partite in carriera, e si conferma campione dello Slam londinese per il secondo anno di fila: Jannik diventa così il decimo uomo nell’Era Open a riuscirci, insieme a mostri sacri come Bjorn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il cielo sopra l’All England Club si tinge di azzurro, non solo per lo splendido tempo che si è registrato a Londra nelle ultime due settimane. 🔗 Leggi su Open.online

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