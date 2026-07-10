Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set e si è qualificato per la finale di Wimbledon, dove affronterà Alexander Zverev. Djokovic, testa di serie numero uno, cercava il suo quinto titolo del Grande Slam. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che quindi si prepara a disputare la finale del torneo londinese.

A Londra il numero uno al mondo insegue il quinto titolo del Grande Slam della carriera. LONDRA (INGHILTERRA) - Jannik Sinner si conferma in finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica ai The Championships, doma in tre set Novak Djokovic e centra il secondo atto conclusivo consecutivo sull'erba dell'All England Tennis Club: 6-4 6-4 6-4, in due ore e 20 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'altoatesino, che conquista la prima finale Slam della stagione, dopo le eliminazioni in semifinale agli Australian Open e al secondo turno al Roland Garros. Alla settima finale Major della carriera - la 39esima nel... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - A Wimbledon Sinner piega Djokovic in 3 set, è in finale contro Zverev

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Jannik Sinner training with Novak Djokovic in Wimbledon 2026

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