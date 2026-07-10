Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set, qualificandosi per la finale di Wimbledon. È la seconda volta che il giocatore italiano raggiunge questa fase del torneo. La vittoria su Djokovic, numero uno del mondo, rappresenta un risultato rilevante per la carriera di Sinner. In finale affronterà Sascha Zverev.

WIMBLEDON – Jannik Sinner conquista per il secondo anno consecutivo la finale di Wimbledon, entrando sempre di più nella storia del tennis italiano e mondiale. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, ha sconfitto in tre set Novak Djokovic con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Nella seconda semifinale della terza prova stagionale del Grande Slam. In finale domenica Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e recente vincitore del Roland Garros. Sinner, italiano con più titoli e partite vinte negli Slam in singolare maschile, conquistare la sua 99ma vittoria in un major. Campione in carica, l’azzurro insegue la sua seconda vittoria di fila a Wimbledon e la quinta in assoluto nei tornei dello Slam. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Wimbledon: Sinner batte ancora Djokovic e va in finale contro Zverev. Nole superato in tre set

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Sinner nei quarti a per la quinta volta, ma Djokovic ne fa 17

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