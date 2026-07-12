Wimbledon Sinner sfida Zverev | la finale in diretta

Da repubblica.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si disputa la finale del singolare maschile a Wimbledon, con Jannik Sinner che affronta Alexander Zverev. Sinner, campione in carica sull’erba londinese, cerca il suo quinto titolo Slam. Zverev, che ha vinto al Roland Garros, punta a vincere il secondo torneo major consecutivo. La partita sarà trasmessa in diretta.

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È il giorno della finale del singolare maschile a Wimbledon. Jannik Sinner, campione in carica sull’erba di Londra e a caccia del quinto slam della sua carriera, affronta il tedesco Alexander Zverev, che dopo la vittoria al Roland Garros punta a conquistare il secondo major di fila. Sinner-Zverev, dove vedere la finale di Wimbledon e a che ora Wimbledon, quanto guadagna il vincitore Sinner a caccia del bis a Wimbledon: cosa aspettarci dalla finale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Sinner Sfida Zverev Domenica La Finale

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