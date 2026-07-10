Sinner ha vinto contro Djokovic in tre set, qualificandosi per la finale di Wimbledon. È il secondo anno consecutivo che l’italiano raggiunge questa fase del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner in tre set, portandolo in finale. Domenica affronterà Zverev, che attualmente occupa la seconda posizione nel ranking mondiale.

Impressionante. Sinner torna in formato invincibile, batte Djokovic in tre set e approda in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Domenica l'azzurro difenderà la corona contro Zverev, nuovo numero due del ranking mondiale. Sinner non ha sbagliato niente e ha disputato la miglior partita del suo torneo. L'azzurro, sempre più leader del ranking mondiale, ha dato una dimostrazione di forza e consapevolezza fuori dal comune andando a estromettere (per il secondo Wimbledon consecutivo) l'uomo dei record Novak Djokovic che, proprio in questa edizione, è diventato il tennista con più vittorie nello Slam londinese (106 successi contro i 105 di Federer). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Sinner batte Djokovic in 3 set e torna in finale a Wimbledon. Domenica la sfida a Zverev

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DJOKOVIC IMMORTALE! Batte Sinner e vola in finale contro Alcaraz

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Sinner è perfetto, batte Djokovic in 3 set e torna in finale a Wimbledon. Domenica la sfida a ZverevJannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set, conquistando così la finale di Wimbledon per il secondo anno consecutivo.

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Se sta bene...inutile raccontare fregnacce Solo #Alcaraz può fermarlo, e non c'è #Zverev raggiunto in finale #Sinner batte in 3 set #Djokovic Il tedescone è su una nuvoletta da Parigi, credo il migliore mai visto finora Spero di vedere un gran match domenica! # x.com

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