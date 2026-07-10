Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set, conquistando così la finale di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 6-3, 7-6. Domenica affronterà in finale l’avversario Zverev, che attualmente è il secondo giocatore del ranking mondiale. La sfida si svolgerà sulla stessa erba londinese.

Impressionante. Sinner torna in formato invincibile, batte Djokovic in tre set e approda in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Domenica l'azzurro difenderà la corona contro Zverev, nuovo numero due del ranking mondiale. Sinner non ha sbagliato niente e ha disputato la miglior partita del suo torneo. L'azzurro, sempre più leader del ranking mondiale, ha dato una dimostrazione di forza e consapevolezza fuori dal comune andando a estromettere (per il secondo Wimbledon consecutivo) l'uomo dei record Novak Djokovic che, proprio in questa edizione, è diventato il tennista con più vittorie nello Slam londinese (106 successi contro i 105 di Federer). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Sinner è perfetto, batte Djokovic in 3 set e torna in finale a Wimbledon. Domenica la sfida a Zverev

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SINNER e DJOKOVIC, il set di allenamento raccontato da WIMBLEDON

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