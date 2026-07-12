Wimbledon Sinner fa il bis | il re dell’erba è ancora lui

Jannik Sinner si è confermato campione di Wimbledon, vincendo la finale contro il tedesco Zverev in quattro set con i punteggi 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. È il secondo anno consecutivo che il tennista italiano conquista il titolo sul prato londinese. La partita si è svolta in un match combattuto, con Sinner che ha prevalso dopo aver recuperato uno svantaggio nel secondo set.

Tempo di lettura: 2 minuti Alzala al cielo Jannik! Un anno dopo, è ancora Sinner il re di Wimbledon dopo una finale molto combattuta contro il tedesco Zverev superato in quattro set (67, 76, 63, 64). Qualcosa di pazzesco, inimmaginabile solo qualche anno fa con un italiano capace di trionfare (addirittura) per due anni di fila nel tempio del tennis mondiale. Piegare la resistenza di Zverev, vincitore dell’ultimo Roland Garros è stato tutt’altro che una passeggiata con il 29enne che ha spinto al massimo nei primi due set chiusi con un tie-break per parte. Poi, in maniera quasi fisiologica, il tennis di Sinner è salito di livello raggiungendo picchi quasi di perfezione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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JANNIK SINNER rifiuta il medical timeout a Wimbledon: scarpa di sangue e carattere da campione

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Il secondo trionfo consecutivo di Jannik Sinner a Wimbledon vale anche un ricco assegno da 3,6 milioni di sterline, pari a circa 4,25 milioni di euro. Grazie al successo contro Alexander Zverev, il numero uno del tennis mondiale continua a far crescere un pa x.com

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