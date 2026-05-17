Nella dodicesima edizione del trail organizzato da Aisa Impianti, il portacolori della Policiano ha conquistato nuovamente la vittoria, confermando il risultato ottenuto nel 2025. La gara si è svolta tra condizioni di fango, salite impegnative e tratti che hanno messo alla prova i polmoni dei partecipanti. Durante l’evento, l’atleta ha mantenuto uno stile di corsa deciso e resistente, riuscendo a prevalere sugli avversari e a completare il percorso in prima posizione.

Alla 12ª edizione del trail targato Aisa Impianti il portacolori della Policiano concede il replay del successo 2025. Tra le donne domina Gianotti. Oltre 200 partecipanti tra competitivi, non competitivi e giovani atleti In una domenica finalmente baciata dal sole — evento ormai raro quasi quanto trovare parcheggio in centro ad Arezzo — il Green Trail di Aisa Impianti ha riportato centinaia di scarpe infangate sui sentieri cittadini. E qualcuno pure con ancora il fiato per sorridere all’arrivo. La 12ª edizione della manifestazione ha visto al via circa 165 atleti competitivi, diversi partecipanti non competitivi e oltre cinquanta ragazzi del settore giovanile, protagonisti di una giornata dove sport, ambiente e fatica hanno convissuto senza bisogno di conferenze stampa motivazionali. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Green Trail, Graziani fa il bis: tra fango, salite e polmoni d’acciaio vince ancora lui

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