Sinner è leggenda | fa il bis a Wimbledon battendo Zverev in quattro set

Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev in quattro set. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4, dopo quasi quattro ore di gioco. Sinner, 24 anni e numero uno del tabellone, si è imposto sull'avversario sull’erba dell’All England Club.

Jannik Sinner vince a Wimbledon per il secondo anno di fila. Nella finale disputata sull'erba dell'All England Club, il 24enne altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone, piega Alexander Zverev in quattro set: 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4 il finale dopo tre ore e 46 minuti di gioco. Per Sinner è il quinto Slam della carriera: nel suo palmares, oltre al trionfo dello scorso anno nel Major londinese, due Australian Open (2024 e 2025) e uno Us Open (2024). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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SINNER DISTRUGGE MOCHIZUKI A WIMBLEDON: L'ITALIANO VINCE E VOLA AI QUARTI

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