Jannik Sinner ha conquistato il titolo di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, battendo in finale Alexander Zverev in quattro set con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. La partita, durata quasi quattro ore, si è conclusa con la vittoria di Sinner dopo una sfida molto combattuta. Zverev ha perso in quattro set dopo aver lottato nel primo e nel secondo, entrambi decisi al tie-break.

Tanta fatica, ma che felicità. Jannik Sinner si laurea campione di Wimbledon per il secondo anno consecutivo dopo aver vinto in quattro set contro Alexander Zverev con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo quasi quattro ore di gioco. Una gara tutt’altro che facile: nei primi due set il tedesco ha giocato una delle migliori gare della sua carriera ma Jannik è stato sempre concentrato, sul pezzo, lottando punto a punto ed è riuscito sempre, per oltre tre ore e mezza, a mantenere un livello altissimo al contrario del suo avversario. Jannik ha vinto e dominato nel terzo set e piazzato la zampata vincente nel quarto e decisivo parziale. È la vittoria numero 100 in tornei dello Slam, il numero uno del mondo è sempre più straordinario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Wimbledon, Sinner di nuovo re. Zverev sconfitto in 4 set dopo una finale tiratissima

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