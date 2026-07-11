Negli occhi il successo in tre set su Djokovic nella testa il prossimo ostacolo, l'ultimo, che potrebbe portare a uno storico back to back a Wimbledon. Appuntamento con la storia Jannik Sinner è pronto a tornare in campo, sul Centre Court dell'All England Club, per difendere la sua corona contro Alex Zverev, nuovo numero 2 del ranking mondiale. In caso di successo sul tedesco, Sinner entrerebbe nella storia del tennis come il nono giocatore al mondo in grado di vincere Wimbledon per due anni consecutivi, impresa riuscita solo a giocatori del calibro di Laver, Federer, Djokovic e Alcaraz. Solo per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Sinner-Zverev: orario, dove vederla (in chiaro) e precedenti della finale di Wimbledon. Jannik a caccia del bis sul Centre Court

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