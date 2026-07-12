Sinner-Zverev oggi in finale a Wimbledon a che ora e dove vederla in chiaro in TV | Jannik cerca il bis

La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si svolgerà oggi alle 17 a Londra. La partita sarà trasmessa in diretta anche su canali accessibili senza abbonamento.

Jannik Sinner contro Alexander Zverev in finale a Wimbledon. Numero 1 contro numero 2 a Londra si giocano il titolo dalle 17. Diretta TV anche in chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SINNER-ZVEREV, FINALE WIMBLEDON IN CHIARO: ORARIO E DOVE VEDERLA IN TV

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