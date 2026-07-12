Wimbledon Meloni | Sinner scrive un’altra pagina di storia dello sport italiano
Un tennista italiano ha vinto per il secondo anno consecutivo a Wimbledon. La vittoria è stata commentata come un ulteriore capitolo nella storia dello sport nazionale. La prima persona ha espresso gratitudine nei confronti del giocatore, definendolo un campione. La notizia riguarda il torneo di tennis e l’affermazione di un atleta italiano sul campo londinese. Non sono stati forniti dettagli sul punteggio o sui dettagli del match.
ROMA – “Con la vittoria a Wimbledon, conquistata per il secondo anno consecutivo, Sinner scrive un’altra pagina di storia dello sport italiano. Grazie, campione!”. Così sul suo canale Telegram la presidente del consiglio, Giorgia Meloni (foto). Jannik Sinner, come detto, si è aggiudicato il torneo di Wimbledon per la seconda volta di fila, sconfiggendo in finale Alexander Zverev in quattro set (6-7, 7-6, 6-3, 6-4). Per il numero 1 del mondo è il quinto titolo Slam. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.
Notizie e thread social correlati
Samuele Inacio scrive un’altra pagina di storia del calcio italiano: primo gol con il Borussia DortmundSamuele Inacio ha segnato il suo primo gol con il Borussia Dortmund nella partita contro l’Eintracht Frankfurt, contribuendo alla vittoria della...
Sinner, un’altra pagina di storia con il quinto 1000 consecutivoJannik Sinner ha conquistato il suo quinto torneo Masters 1000 di fila, diventando il primo tennista nella storia a raggiungere questo risultato.
Sinner di nuovo re a Wimbledon, Meloni: grazie campione. Le reazioniCon la vittoria a Wimbledon, conquistata per il secondo anno consecutivo, Sinner scrive un’altra pagina di storia dello sport italiano. Grazie, campione!. Lo scrive la premier Giorgia Meloni su Inst ... msn.com
Wimbledon, Meloni: Sinner scrive un’altra pagina di storia dello sport italianoROMA - Con la vittoria a Wimbledon, conquistata per il secondo anno consecutivo, Sinner scrive un’altra pagina di storia dello sport italiano. Grazie, ... lopinionista.it