Samuele Inacio scrive un'altra pagina di storia del calcio italiano | primo gol con il Borussia Dortmund

Samuele Inacio ha segnato il suo primo gol con il Borussia Dortmund nella partita contro l’Eintracht Frankfurt, contribuendo alla vittoria della squadra. La rete segnata rappresenta un traguardo importante per il calciatore, che ha esordito ufficialmente con il club tedesco. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai gialloneri, grazie anche alla rete di Inacio.

Samuele Inacio firma la sua prima rete con il Borussia Dortmund nella vittoria contro l’Eintracht Frankfurt. Dopo Youth League e debutto ed esordio da titolare, Samuele Inacio continua la sua scalata e scrive un'altra pagina di storia del calcio italiano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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