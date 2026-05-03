Jannik Sinner ha conquistato il suo quinto torneo Masters 1000 di fila, diventando il primo tennista nella storia a raggiungere questo risultato. La vittoria è avvenuta durante un torneo a Madrid, il 3 maggio 2026. Con questa impresa, ha scritto una nuova pagina nel mondo del tennis, superando ogni precedente record nel circuito. La sua serie di successi consecutivi segna un traguardo senza precedenti nella storia delle competizioni di alto livello.

Madrid, 3 maggio 2026 – Jannik Sinner è il primo tennista nella storia ad aver vinto cinque Masters 1000 consecutivi. Tanto vale il successo nel torneo di Madrid, competizione che per le condizioni climatiche della capitale spagnola vede la pallina viaggiare rapidamente nonostante si giochi sulla terra rossa. La vittima predestinata si chiama Alexander Zverev che nelle ultime otto occasioni in cui i due si sono incontrati ha sempre perso e che, ormai, vedrà nei suoi incubi ricorrenti gli arruffati capelli rossi del numero uno del mondo. Con Carlos Alcaraz fermato da un problema al polso destro Jannik non sembra avere rivali e solo la stanchezza potrebbe giocargli un brutto scherzo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner, un’altra pagina di storia con il quinto 1000 consecutivo

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