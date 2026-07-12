Nella finale di Wimbledon 2026, Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in quattro set con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. La partita si è disputata sul Centrale dell’All England Club. Sinner ha vinto il torneo per la seconda volta consecutiva, confermandosi campione dello Slam londinese. La sfida si è conclusa con una rimonta dopo il primo set perso al tie-break.

È il giorno della finale di Wimbledon 2026. Sul Centrale dell’All England Club, Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nell’ultimo atto dello Slam londinese, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa contro Carlos Alcaraz. Per il numero uno del mondo sarebbe un successo dal valore storico: oltre al secondo Wimbledon consecutivo, entrerebbe nel ristretto gruppo dei campioni capaci di vincere il torneo per almeno due edizioni di fila nell’Era Open. Di fronte ci sarà però uno Zverev arrivato in finale dopo un torneo di altissimo livello e deciso a interrompere una serie di nove sconfitte consecutive contro l’azzurro. Segui con noi la diretta testuale del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Wimbledon, la finale Sinner-Zverev in diretta: 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Jannik è di nuovo Re a Londra!

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Wimbledon 2026 Mens Singles Final LIVE: Jannik Sinner vs. Alexander Zverev Final Live Score | N18G

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