Wimbledon è il momento della finale | Sinner affronta Zverev per fare di nuovo la storia | La diretta del match

Il 12 luglio, è stata annunciata la morte di un senatore repubblicano di 71 anni, alleato di un ex presidente. La comunicazione ufficiale riferisce che è deceduto nella notte di sabato a causa di una malattia improvvisa e breve. Non sono stati forniti dettagli sulla diagnosi o le circostanze del decesso. La notizia è stata diffusa dall’ufficio dell’esponente politico.

Washington, 12 lug. (Adnkronos) - E' morto il senatore repubblicano Lindsey Graham, grande alleato di Donald Trump. Dall'ufficio del senatore del South Carolina è stata diffusa una breve dichiarazione: Graham, 71 anni, è deceduto nella notte di sabato dopo una "breve e improvvisa malattia". Secondo quanto riferisce di Nbc News, i servizi d'emergenza hanno ricevuto nella notte di sabato una chiamata per una richiesta di intervento nella residenza di Graham per un "arresto cardiaco". Immagini visionate da Nbc News mostrano i paramedici mentre trasportano una persona in barella verso un'ambulanza. Sul posto, stando alle notizie, c'erano anche auto della Polizia e mezzi dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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