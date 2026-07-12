Wimbledon 2026 finale Sinner-Zverev sul Campo Centrale Jannik prova a difendere il titolo vinto nel 2025 - DIRETTA

Nella finale di Wimbledon 2026, il tennista italiano affronta il tedesco Alexander Zverev sul Campo Centrale. Sinner, campione in carica, cerca di difendere il titolo vinto l’anno precedente, quando aveva battuto Carlos Álcaraz, assente questa volta per infortunio. La partita si gioca domenica 12 luglio e rappresenta l’atto conclusivo dello Slam di Londra. Sinner ha raggiunto nuovamente la finale dopo aver superato diversi avversari nel torneo.

Oggi, domenica 12 luglio, il tennista azzurro sfida il tedesco Alexander Zverev nell'ultimo atto dello Slam di Londra, a cui giunge da campione in carica dopo il successo dello scorso anno contro Carlos Álcaraz, assente per infortunio Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon 2026 sul Campo C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Wimbledon 2026 Mens Singles Final LIVE: Jannik Sinner vs. Alexander Zverev Final Live Score | N18G

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