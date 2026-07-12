Durante la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev, tra gli spettatori ci sono Jennifer Lopez, seduta accanto a Tom Hiddleston, Nicole Kidman e Ben Stiller. La partita si svolge in un’atmosfera di grande attesa, con numerosi vip presenti tra il pubblico. Gli artisti sono stati fotografati mentre seguivano l’incontro, che ha attirato anche l’attenzione di fan e media. La presenza di queste celebrità rende l’evento ancora più mediatico.

Tra le stelle del cinema una raggiante Jennifer Lopez seduta accanto a Tom Hiddleston. Tra gli attori noti sono presenti anche Nicole Kidman e Ben Stiller. Per la finale maschile Kate e William sono arrivati insieme ai figli maggiori George e Charlotte Ci siamo. L’attesa finale del prestigioso torneo di Wimbledon è arrivata. Il numero 1 al mondo, nonché campione in carica,Jannik Sinner sfiderà Alexander Zverevin una finale che si svolgerà sotto gli occhi di noti nomi dello spettacolo e parte della Royal family. Nel Royal Box infattiimmancabili il principe William con la consorte Kate Middleton, appassionata di tennis che non si è persa neanche l’emozionante finale femminile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Wimbledon, la finale Sinner-Zverev attesa anche dai Vip: ecco chi è presente

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la finale che può cambiare il

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