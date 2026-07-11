Wimbledon ecco a che ora si giocherà la finale Sinner-Zverev

La finale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev è programmata per domani alle 17 ora italiana. Il match si svolgerà sul Centre Court e vedrà il giocatore italiano tentare di difendere il titolo conquistato l’anno precedente. Solo altri otto tennisti prima di lui sono riusciti a confermarsi campioni a Wimbledon nell’Era Open.

Siamo alla resa dei conti finale, le ultime battute di Wimbledon 2026. Domani, alle 17 italiane, Jannik Sinner tornerà sul Centre Court con un solo obiettivo: confermare il titolo vinto lo scorso anno, come riuscito solo a nove giocatori prima di lui nell'Era Open. L'azzurro affronterà Alexander Zverev, alla seconda finale Slam consecutiva, che da lunedì sarà di nuovo n.2 del mondo. Non sarà però l'unico incontro sul campo principale, visto che alle 14 aprirà la giornata la finale di doppio femminile tra GuoMladenovic e DabrowskiStefani. L'assalto di Sinner al primo Slam del 2026 sarà visibile in tv su Sky Sport ma anche, soprattutto, in chiaro su TV8, come avvenuto per la semifinale contro Djokovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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