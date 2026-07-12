Oggi a Wimbledon 2026 si disputa la finale maschile tra il numero 1 del mondo e il numero 3, Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita si svolge nel giorno stabilito e l'orario ufficiale è stato comunicato. La finale sarà visibile sia su piattaforme a pagamento che in chiaro, permettendo a un pubblico più ampio di seguire l'incontro. I precedenti tra i due giocatori sono stati registrati in diverse competizioni nel corso degli ultimi anni.

A Wimbledon 2026 oggi, 12 luglio, è il giorno della finale maschile: in campo il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, e il numero 3, Alexander Zverev. L’azzurro difende il titolo conquistato lo scorso anno ed è in grande forma, come ha dimostrato in semifinale contro Djokovic, ma anche il tedesco non va sottovalutato, avendo assunto una nuova consapevolezza dopo essere finalmente riuscito a vincere il suo primo Slam, al Roland Garros. Entrambi proveranno a emulare la ceca Linda Noskova, che ieri si è imposta sulla connazionale Muchova nella finale femminile. History awaits? #Wimbledon @janniksin @AlexZverev pic.twitter.comKpxgvrO7uL — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026 Il saluto di Djokovic a Wimbledon e l’omaggio a Sinner. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Sinner-Zverev, oggi la finale di Wimbledon 2026: precedenti, orario e dove vederla (anche in chiaro)

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SINNER-ZVEREV, FINALE WIMBLEDON IN CHIARO: ORARIO E DOVE VEDERLA IN TV

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La finale del singolare maschile 2026 di Wimbledon domenica 12 luglio alle 17:00 su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #SkyTennis #Sinner #Zverev #Wimbledon x.com

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