Wimbledon il ministro Abodi | Sinner ha scritto pagina incancellabile di sport mondiale

Jannik Sinner ha vinto una partita sul campo centrale di Wimbledon, scrivendo una pagina che sarà ricordata nell’enciclopedia dello sport mondiale. La sua vittoria rappresenta un doppio successo, poiché ha anche segnato il 139° capitolo dello Slam più prestigioso. Il risultato è stato celebrato dal ministro dello sport, che ha definito l’impresa di Sinner come una traccia indelebile nel panorama sportivo globale. La partita ha visto il giovane atleta affrontare e superare avversari di alto livello sul prestigioso campo londinese.

"Oggi sul campo centrale di Wimbledon la storia ha incontrato il futuro che con Sinner è già presente. Vincere qui, dal 1877, vuol dire scrivere una pagina incancellabile nell'enciclopedia dello sport mondiale e Jannik ha raddoppiato, incidendo la sua impresa anche nel 139° capitolo dello Slam più affascinante". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, su X celebra la vittoria di Sinner a Wimbledon. "Emozione meravigliosa sentire la speaker della finale scandire il suo nome al termine dell'ultimo punto e legarlo all'Italia, per l'eternità. E onore a Zverev che ha dato tutto sul campo rendendo ancora più nobile la vittoria di Sinner. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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