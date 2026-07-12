Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno di fila a Wimbledon, portando a casa uno dei tornei di maggior prestigio nel tennis. La premier ha commentato che ha scritto un’altra pagina di storia. Sono arrivate congratulazioni da più parti politiche, celebrando il risultato dell’atleta italiano. La vittoria si aggiunge a una serie di successi che consolidano la posizione di Sinner tra i grandi del circuito.

"Orgoglio azzurro". Piovono congratulazioni bipartisan su Jannik Sinner, artefice della seconda vittoria consecutiva al torneo di Wimbledon, uno dei più importanti nella storia del tennis. "Con la vittoria a Wimbledon, conquistata per il secondo anno consecutivo, Sinner scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano. Grazie, campione!". ha scritto la premier Giorgia Meloni su Instagram. Gli fanno eco i suoi vice. "L'Italia si stringe intorno al suo campione. Grazie, Jannik!", scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, mentre Salvini scrive: "Immenso Sinner! Orgoglio Azzurro". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Sinner re di Wimbledon, l'orgoglio dell'Italia. Meloni: "Ha scritto un'altra pagina di storia"

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