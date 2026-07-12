Numerosi vip si sono radunati sugli spalti del Centre Court per la finale di Wimbledon. Tra gli spettatori, ci sono state figure note come membri della famiglia reale, attori e cantanti. La tribuna ha visto seduti in prima fila personaggi come membri della nobiltà, artisti internazionali e celebrities di rilievo. La presenza di queste personalità ha caratterizzato l’evento, considerato il più atteso dell’anno nel circuito tennis. La finale ha attirato un pubblico di alto profilo, con molte star sedute tra il pubblico.

Per molti è l'appuntamento più atteso dell'anno. La finale di Wimbledon, torneo di diamante di tutto il circuito Atp, è «il Natale di Londra» con una parata di stelle internazionali che accorrono sugli spalti del Centre Court dell'All England Club per assistere alla finale con la maggior tradizione e attesa dell'anno. Qust'anno è la volta di Sinner-Zverev e, come prevedibile, non mancano i vip presenti sugli spalti. A cominciare dalla famiglia reale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Wimbledon, i vip in tribuna per Sinner-Zverev: da Kate a Dustin Hoffman JLo e Kidman. Il box stellare sul Centre Court

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