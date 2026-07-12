Numerosi volti noti si sono ritrovati sugli spalti del Centre Court di Wimbledon per la finale tra Sinner e Zverev. Tra gli spettatori si sono visti membri della famiglia reale, attori e cantanti di fama internazionale. La presenza di personalità come un membro della famiglia reale, un attore premio Oscar, una popstar e un’attrice nota per i ruoli cinematografici è stata documentata durante l’evento. La finale ha attirato un pubblico di celebrità provenienti da diversi settori dello spettacolo e dell’intrattenimento.

Per molti è l'appuntamento più atteso dell'anno. La finale di Wimbledon, torneo di diamante di tutto il circuito Atp, è «il Natale di Londra» con una parata di stelle internazionali che accorrono sugli spalti del Centre Court dell'All England Club per assistere alla finale con la maggior tradizione e attesa dell'anno. Tutti i vip presenti a Wimbledon Qust'anno è la volta di Sinner-Zverev e, come prevedibile, non mancano i vip presenti sugli spalti. A cominciare dalla famiglia reale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Wimbledon, i vip per Sinner-Zverev: da Kate a Dustin Hoffman JLo e Kidman. Il box stellare sul Centre Court

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Il box di Sinner a Monte-Carlo con... George Russell!

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